Ex Milan, 78° compleanno per Luciano Chiarugi, il Cavallo Pazzo

Nel 1972, Chiarugi passò al Milan per 400 milioni di lire. Esordì in rossonero, con tanto di gol, il 6 settembre 1972 contro i lussemburghesi del Red Boys Differdange, in occasione dei sedicesimi di finale della Coppa delle Coppe. L'esordio in A col Milan arrivò il 24 settembre contro il Palermo, segnando anche uno dei 4 gol rossoneri. Nella sua prima stagione rossonera, Chiarugi vinse la Coppa Italia e la Coppa delle Coppe, dove decise la finale contro il Leeds United con un gol su punizione. Nel 1974, contro l'Ascoli, egli divenne il primo calciatore nella storia del Milan a segnare un gol olimpico. In 4 stagioni col Diavolo, Chiarugi giocò 155 partite, segnò 60 gol e fornì 31 assist.