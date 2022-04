Ex Milan, Cassano: “Juventus-Inter è stata una partita di wrestling”

Antonio Cassano, ex giocatore del Milan, ha parlato dello scontro diretto Juventus-Inter, andandoci giù pesante, come sempre. Le sue parole

Nello scorso fine settimana si è giocata Juventus-Inter e Antonio Cassano, ex anche del Milan, ha commentato in modo abbastanza duro la partita. Ecco le sue dichiarazioni: "Ho visto una partita di Wrestling. Penso che la Juventus non meritava di perdere perché l'Inter ha tirato una sola volta e non ha giocato per nulla bene, ha giocato con paura e fisicamente giù, anche se questa vittoria gli darà morale nella corsa Scudetto e ora andrà di slancio perché può vincere le ultime sette gare. Tornando alla Juventus parto da Vlahovic: non è demerito suo, è uno dei tre giocatori migliori al mondo, ma mi fa tenerezza vederlo giocare in questa squadra".