EX Milan – Calhanoglu e il “tradimento” con l’Inter: ecco la sua stagione

E' stato abbastanza clamoroso il passaggio di Hakan Calhanoglu dal Milan all'Inter: ecco come sta andando la stagione del turco

Ma come sta andando la sua stagione all'Inter ? Possiamo dire sulla stessa linea di quanto fatto al Milan. Calhanoglu, infatti, è partito piano, risultando diverse volte tra i peggiori in campo, ma poi, dopo la brutta sconfitta contro la Lazio, le sono cambiate. Sono arrivati gol (anche uno su rigore contro il Milan nel derby ), assist, e in generale una qualità di gioco che consente a Inzaghi di avere un centrocampista di fantasia e allo stesso di quantità con appunto Hakan, Brozovic e Barella.

Ora bisognerà capire se Calhanoglu continuerà con questo rendimento per tutta la stagione o sarà soggetto ad alti e bassi, così come è stato al Milan. Solitamente il turco in maglia rossonero ha fatto dei periodi di stagione alla grande per poi calare vistosamente nella parte finale. Vedremo cosa succederà, ma di sicuro il Milan è andato avanti per la propria strada, visto che Brahim Diaz, il suo sostituto, sta disputando una buona stagione. Solo il tempo ci dirà se la scelta di Hakan di passare all'Inter sarà stata giusta oppure no. Milan sempre attivo sul calciomercato: clicca qui per le ultime notizie