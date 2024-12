In Serie B, in questa stagione, riesce finalmente a trovare una sua continuità e colleziona 16 presenze condite da un gol e un assist. Caldara rappresenta il più classico dei "what if": quel calciatore dalle grandi speranze che, però, il destino ha voluto ostacolare. Ancora oggi, in nome dell'investimento che fece il Milan nella stagione 18/19, ci chiediamo cosa sarebbe potuto succedere se gli infortuni non avessero fermato la sua crescita in Serie A.