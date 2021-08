Ex Milan – Buona la prima per il Wolfsburg di Mark Van Bommel | News

Si apre con una vittoria il campionato tedesco per il Wolfsburg allenato dall'ex centrocampista del Milan Mark Van Bommel

Non poteva iniziare meglio di così l'avventura di Mark Van Bommel sulla panchina del Wolfsburg. La sua squadra, infatti, ieri ha vinto 1-0 contro il Bochum, grazie ad una rete al 22esimo del primo tempo di Wout Weghorst. Un risultato stretto considerate le numerose occasioni da gol create dai 'lupi', ma una vittoria di misura è pur sempre una vittoria. Nella prossima giornata, i biancoverdi affronteranno l'Herta Berlino di un altro ex Milan: Krzysztof Piątek. Il match è in programma sabato 21 agosto alle 15.30. Milan, si cerca la formula adatta per acquistare Florenzi.