Ex Milan – Bonaventura, nessun rimpianto. La sua stagione in numeri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Le immagini di San Siro dello scorso 1 agosto, ultima giornata dello scorso campionato, avevano commosso un po’ tutti i tifosi rossoneri. Al termine della gara vinta 3-0 dal Milan contro il Cagliari, Jack Bonaventura decise di rimanere al centro del centrocampo alcuni minuti, osservando lo stadio completamente deserto e osservare per l’ultima volta quelle tribune e quel glorioso campo con addosso la maglia rossonera. Dopo 6 stagioni, infatti, Bonaventura ha lasciato il Milan a parametro zero e qualche settimana più tardi ha deciso di firmare con la Fiorentina.

Se per molti fu un errore decidere di non rinnovare il contratto del centrocampista marchigiano classe 1989, i numeri di questa stagione con la maglia viola danno, ad oggi, ragione alla dirigenza di via Aldo Rossi. Il 31enne ha disputato fino a questo momento 13 gare in campionato, di cui 9 partendo dal primo minuto. Non un titolare inamovibile né per Iachini prima né per Prandelli poi, nonostante le sue qualità e la sua esperienza. Insomma, per il Milan nessun errore di valutazione al momento, col campo che dà ragione ai rossoneri.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>