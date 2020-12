Ex Milan – Biglia in terra turca. La sua stagione in numeri

Ex Milan, i numeri di Biglia con il Karagümrük

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La campagna di rafforzamento condotta da Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli in epoca cinese ha completamente rivoluzionato il Milan. Più di dieci acquisti, spalmati in tutti i reparti, per migliorare un club con tanti problemi da diversi anni. Uno dei giocatori fortemente voluti dai rossoneri è stato Lucas Biglia, prelevato dalla Lazio per quasi 20 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza l’anno successivo. L’argentino faceva parte della spina dorsale principale della squadra, un giocatore capace di dare geometrie ed equilibrio. Fu così nella stagione 2017/2018, in cui collezionò 37 presenze complessive, un po’ meno negli anni successivi in le presenze diventarono prima 19, poi 14.

L’arrivo di Ismael Bennacer ha poi messo da parte un giocatore mai completamente amato dal difficile ambiente rossonero. Scaduto il triennale, Biglia si è svincolato nella scorsa estate e si è accasato in Turchia, precisamente al Karagümrük. Qui è diventato un punto di riferimento e capitano indiscusso della squadra. I suoi numeri dicono 12 presenze, con un gol e un assist nel 5-1 contro l’Erzurumspor. Rimpianti per il Milan? Difficilmente si può rispondere di sì. Il centrocampo del Diavolo è uno dei migliori reparti della Serie A, con Franck Kessie, Ismael Bennacer e Sandro Tonali a fare da padrone. Di certo, come dimostrano i numeri, la carriera di Biglia è tutt’altro he finita. Ma è giusto che non sia continuata in rossonero.

