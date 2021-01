Ex Milan, Bertolacci in gol all’esordio da titolare con il Karagumrük

Ex Milan, Bertolacci in gol

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Prima da titolare e subito gol per Andrea Bertolacci. Dopo le sfortunate esperienze con Milan e Sampdoria, il centrocampista classe 1991 ha deciso di ripartire dal Karagumrük, squadra turca in cui militano anche altri ex rossoneri come Lucas Biglia e Fabio Borini. Bertolacci ha sbloccato il risultato contro il Konyaspor e ha dato il via al 2-1 finale per i suoi. Occhio al futuro di Leo Duarte: anche ill suo destino sembra essere in Turchia >>>