Ex Milan, Berlusconi è il secondo patron più ricco d’Italia: la classifica

Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, è il secondo patron più ricco d'Italia secondo la classifica stilata da Forbes

Silvio Berlusconi non se la passa male. La rivista Forbes, come di consueto, ha stilato la classifica degli uomini più ricchi del mondo. Andando a vedere solo i proprietari dei club calcistici, scopriamo come l'ex presidente del Milan sia al secondo posto con un patrimonio di 7,1 miliardi di dollari. Al primo posto Robert e Mihael Hartono, proprietari del Como, con un patrimonio totale di 45,5 miliardi di dollari.