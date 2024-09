Ex Milan, Balotelli è ancora senza squadra e si allena da solo (VIDEO)

Mario Balotelli è ancora svincolato. L'attaccante ex Milan è in cerca di una squadra e nel frattempo si allena da solo...

L'ex Milan Mario Balotelli è ancora senza squadra. Come riporta Il Corriere della Sera, il giocatore si trova nella sua Brescia a si allena da solo in un campetto di periferia. Ecco il video:

Il giocatore dopo l'ultima esperienza all'Adana Demirspor, in Turchia, è rimasto svincolato. Dopo aver girato mezza Europa tra Milan, Inter, Monza, Brescia, Manchester City, Nizza, Marsiglia e Liverpool l'attaccante è senza squadra. Quest'estate è stato accostato più volte ad un ritorno in Italia. Prima il Palermo in B, poi il Monza di Nesta e Galliani. Ancora niente da fare, per ora l'attaccante si allena a Castegnato e si occupa di fare le live su Twitch con il fratello Enock e l'ex Serie A, Viviano. Il 34 enne rimane ad oggi, l'ultimo giocatore italiano ad aver segnato in un Mondiale. Si tratta del gol all'Inghilterra in Brasile.