Ex Milan – André Silva rinato in Germania: negativo solo in rossonero

L'ex attaccante del Milan André Silva sembra aver steccato solo in rossonero, dal momento in cui è rinato in Germania

Fabio Barera

Doveva essere il futuro della nazionale portoghese, con la benedizione arrivata da niente meno che Cristiano Ronaldo e invece al Milan è stato un flop clamoroso. André Silvaera un gioiello delPorto e si apprestava a fare il salto di qualità decisivo, che gli avrebbe permesso di diventare uno dei migliori attaccanti, ma la parentesi rossonera ha influito parecchio sul blocco della sua crescita.

La dirigenza del Diavolo lo acquista nella sessione estiva di mercato del 2017 per 35 milioni di euro, una cifra spropositata, ma in linea con le aspettative che si avevano sul classe 1995. Le sue prime reti con la casacca del Milan arrivano nei preliminari di Europa League, dove segna una doppietta contro i macedoni dello Skendija.

Nel campionato di Serie A il discorso sembra essere complicato, come tutti i numeri 9 arrivati dalle parti di Milanello in quegli anni. Nelle 24 presenze racimolate mette insieme appena 2 reti, risultando uno dei centravanti più deludenti del recente passato.

Milan, l'altalena di prestazioni di André Silva — Molto meglio va invece in Europa League, dove il suo score ha quasi dell'incredibile. Con 8 reti siglate in 14 presenze eguaglia un campione del calibro di Pietro Paolo Virdis per numero di gol messi a referto in una singola competizione europea.

Dopo una stagione in Spagna al Siviglia, André Silva torna al Milan, ma dopo appena una presenza viene mandato all'Eintracht Francoforte nell'estate del 2019. In Germania la prima annata è di ambientamento e già sigla 12 reti in 25 presenze, ma l'exploit vero lo vive nella stagione 2020/2021, quando in 32 apparizioni segna 28 gol, il suo miglior risultato in carriera.

Dati i numeri ottenuti in fase realizzativa decide di puntare su di lui il Lipsia, squadra in cui tuttora milita. Nel club di proprietà della Red Bull va ancora in doppia cifra nella prima stagione con 11 reti in Bundesliga, 2 nella Coppa di Germania conquistata, 3 in Champions League e 1 in Europa League. Nella stagione in corso è fermo ancora a due centri, ma ha tutto il tempo per riprendersi e tornare a giganteggiare.