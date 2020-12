Ex Milan – André Silva conquista la Germania. La sua stagione in numeri

Ex Milan, i numeri di André Silva in Germania

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nell’estate del 2017, in piena rivoluzione cinese, il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, forte di un rapporto positivo con l’agente Jorge Mendes, decide di puntare su André Silva, giovane attaccante proveniente dal Porto. Il prezzo non è esattamente dei più abbordabili, perché il Milan paga il portoghese 38 milioni di euro. In quella estate i rossoneri sono andati con convinzione alla ricerca di un attaccante che potesse cambiare le sorti della squadra, ma a giudicare i suoi numeri l’esperimento si può considerare fallito. In 40 presenze, André Silva segna soltanto 10 gol, 6 dei quali contro squadre non irresistibili in Europa League.

Troppo poco per guadagnarsi una conferma. Mandato in prestito al Siviglia, il classe 1995 il suo score rimane pressoché uguale: 40 presenze e 10 gol. Il nuovo ritorno al Milan non dura più di un match in Serie A, dopo il quale la dirigenza decide di imbastire uno scambio in prestito biennale con l’Eintracht Francoforte per Ante Rebic. L’impatto del croato, dopo alcuni mesi di adattamento, è stato devastante, con 12 gol segnati da gennaio ad agosto 2020. Come se l’è cavata invece André Silva? Decisamente bene. In Germania il giocatore ha finalmente trovato numeri da bomber vero: 14 gol e 4 assist in 28 partite lo scorso anno, 10 gol in 13 presenze nella stagione corrente. Si può dire che il ragazzo è finalmente esploso, ma il Milan ha preferito puntare sul riscatto definitivo di Rebic, lasciando il giocatore all’Eintracht. Scelta giusta? Questo sarà il tempo a dirlo, ma con uno Zlatan Ibrahimovic in più sarebbe stato complicato per André Silva collezionare minuti…

