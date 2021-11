Ex Milan – Altri guai per Ronaldinho: il brasiliano rischia di nuovo il carcere

Ronaldinho, ex fuoriclasse di Milan e Barcellona, potrebbe nuovamente andare in carcere per non aver pagato gli alimenti all'ex moglie

Enrico Ianuario

Guai in vista per Ronaldinho. L'ex calciatore del Milan, dopo essere andato in carcere nel 2020 in Paraguay a causa di un passaporto falso, rischia nuovamente di finire dietro le sbarre. Secondo quanto riferisce 'Extra', il brasiliano non avrebbe pagato gli alimenti all'ex moglie Priscilla Coelho. Il tribunale di Rio De Janeiro avrebbe fissato per l'11 dicembre il termine ultimo per pagare il debito che ammonta a circa 100 mila reais, ovvero poco meno di 16 mila euro.