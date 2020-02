Everton, Ancelotti guida il sogno: punti record e idolo dei tifosi

NEWS DALL’ESTERO – Il percorso di Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton è già diventato straordinario dopo poche settimane. Il tecnico, esonerato dal Napoli per far posto a Gennaro Gattuso, è tornato in Premier League dopo l’esperienza al Chelsea. E sin qui il suo percorso è stato impeccabile. Per punti guadagnati, è sin qui secondo solo ai rivali cittadini del Liverpool. Ma la squadra di Jurgen Klopp è fondamentalmente fuori concorso, troppo superiore a tutto il resto delle altre squadre. Ed ha praticamente già vinto il campionato.

Una sola sconfitta per l’Everton in questa Premier League, 2-1 contro il Manchester City. Sono 17 i punti conquistati da quando è alla guida dei blues di Liverpool. I tifosi già osannano l’allenatore ex Milan. Ieri hanno esposto uno striscione in italiano in suo onore: “Carlo fantastico, Carlo magnifico“. E la classifica ora sorride ai Toffees: 36 punti attualmente conquistati, dalla zona retrocessione si è passati al possibile sogno Champions League. La quarta posizione dista 5 punti, ed è attualmente occupata dal Chelsea di Franck Lampard.

Sarebbe un miracolo degno del grande Carletto Ancelotti, che in pochi mesi sta già cambiando la storia dell’Everton. Non c’è da stupirsi se questa squadra stia già ponendo le basi per il prossimo campionato. Ma intanto c’è spazio per sognare già nel corso di questa stagione. Ora vedremo di che pasta sono fatti i ragazzi di Ancelotti. I prossimi impegni dell’Everton saranno particolarmente duri: Arsenal, Manchester United, Chelsea e Liverpool. Tutte in fila. Un calendario devastante, ma che dirà molto del futuro e delle ambizioni di questa squadra. Nel frattempo dall’Inghilterra arriva una notizia di calciomercato riguardante il Milan e un obiettivo sfumato a gennaio: continua a leggere >>>

