Europeo U21: l’Olanda elimina la Francia di Kalulu, ok la Spagna di Diaz

A sorpresa, l'Olanda elimina la favoritissima Francia di Pierre Kalulu dall'Europeo Under 21. In semifinale la Spagna di Brahim Diaz

Arrivano i primi verdetti all'Europeo Under 21. Eliminata a sorpresa la favoritissima Francia di Pierre Kalulu, sconfitta per 2-1 per mano dell'Olanda. Al vantaggio di Dayot Upamecano, ha risposto Myron Boaudu con una doppietta. Il giovane attaccante è stato accostato spesso al Milan. Sorride invece la Spagna di Brahim Diaz, vittoriosa per 2-1 dopo i tempi supplementari. Il difensore rossonero è subentrato al 13' minuto, mentre il trequartista è uscito dopo 83 minuti. Interesse del Milan per Lorenzo Insigne: Maldini pronto all'offerta