Europei U19, Austria-Serbia 3-2: un gol e 90 minuti per Lazetic

La Serbia Under-19 di Marko Lazetic saluta l'Europeo di categoria dopo aver perso 3-2 contro i pari età dell'Austria. In gol l'attaccante del Milan, che ha giocato tutta la gara. Il serbo ha siglato la rete del momentaneo 1-1, che comunque non è servita alla sua nazionale per passare il turno. La classifica, infatti, premia l'Inghilterra (9 punti) e Israele (4). Lazetic si è comunque messo in mostra in questo Europeo Under-19. Il suo futuro potrebbe essere in prestito nella prossima stagione. Diverse squadre di Serie A, ma soprattutto di B interessate. Milan, il meglio delle notizie della giornata di ieri.