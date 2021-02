Europa League, Milan-Stella Rossa: tutti i numeri del match

Tutti i numeri di Milan-Stella Rossa di Europa League

Un pareggio che vale oro, che vale il passaggio agli Ottavi di Finale. I rossoneri eliminano la Stella Rossa: in attesa del sorteggio di domani, ecco le statistiche prodotte da questa sfida.

1- Era dalla Champions League 2002/03 (semifinale contro l’Inter) che il Milan non superava un turno ad eliminazione diretta di una competizione europea con due pareggi.

2- Il Milan non pareggiava una gara casalinga in una competizione europea da ottobre 2017 (0-0 contro l’AEK Atene).

3- Era dal 2017/18 che il Milan non si qualificava agli Ottavi di Finale di una competizione europea (anche in quel caso Europa League).

4- Il Milan ha perso solo una delle ultime 11 gare nelle competizioni europee (6V, 4N).

5- Franck Kessie ha messo a segno 8 gol (7 su rigore) nella stagione 2020/21, suo primato personale in una singola annata da quando gioca in Italia.

6- Solo Mkhitaryan (11) e Veretout (10) hanno segnato piú gol di Franck Kessie (8) tra i centrocampisti delle squadre di Serie A in questa stagione, considerando tutte le competizioni.

7- Franck Kessie ha realizzato sette degli otto rigori calciati in questa stagione (il Milan 13 su 18).

Fonte: acmilan.com

