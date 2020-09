Europa League, Milan-Bodø/Glimt: le quote dei bookmakers

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo aver archiviato la pratica Shamrock Rovers il Milan, questa sera, si troverà davanti il Bodø/Glimt nel match valido per il terzo turno preliminare di Europa League. Stefano Pioli predica attenzione visti i 20 risultati utili consecutivi da cui arrivano i norvegesi. Giusto non sottovalutare la partita, ma il Milan ha chiaramente una qualità superiore rispetto ai suoi avversari. Lo evidenziano anche le quote dei bookmakers, che danno i rossoneri vittoriosi con un quasi scontato 1,27. La vittoria del Bodø/Glimt viene pagata addirittura 7,75 volte la posta in palio. La quota per il pareggio è di 6.

