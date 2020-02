Europa League, Inter-Ludogorets a porte chiuse: è ufficiale

ULTIME NEWS – La notizia era nell’aria ma adesso è ufficiale: come riportato dal sito ufficiale del Ludogorets, il match di Europa League tra l’Inter e i bulgari verrà giocata a porte chiuse. Una decisione dovuta all’emergenza coronavirus in Lombardia, che potrebbe continuare anche nei prossimi giorni. Anche Milan-Genoa, infatti, dovrebbe giocarsi senza spettatori sugli spalti di San Siro. Qualora dovesse accadere il Milan ha già avviato una procedura per il rimborso dei biglietti: per vedere il comunicato rossonero, continua a leggere >>>

