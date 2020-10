Celtic-Milan, Krunic la sblocca!

CELTIC-MILAN ULTIME NEWS – Milan in vantaggio al Celtic Park al minuto 14 grazie al colpo di testa di Rade Krunic: prima rete del bosniaco in maglia rossonera. L’ex Empoli sfrutta al meglio il cross millimetrico di Castillejo dalla destra, con lo spagnolo che punta Laxalt e mette in mezzo per la testa di Krunic. Rossoneri in vantaggio nonostante sia stato il Celtic a partire meglio in questo match.

