Euroderby Champions: nella semifinale di ritorno il Milan può ribaltare la sconfitta e scrivere la storia

Il Milan deve vincere con tre gol di scarto contro l'Inter per centrare la finale di Champions League (oppure due per andare ai supplementari)

Redazione

La pesante sconfitta dell’andata per i Rossoneri non pregiudica definitivamente la finale di Champions, anche se per passare il turno c’è bisogno di un vero miracolo e in questo Dio Ibra è sicuramente la pedina fondamentale, non per le sue prestazioni in campo, sia chiaro, ma per il suo flusso benefico che potrebbe dare la carica giusta agli uomini di Pioli.

Religione ludica a parte, la rimonta è possibile, perché le statistiche di Champions League si mostrano particolarmente favorevoli al Milan e questo torneo è famoso soprattutto per le remuntade che si sono verificate nel corso degli anni, durante la sua incredibile storia. Ma cosa serve al Milan per agguantare la sua dodicesima finale di Champions League?

Non solo Leao, è mancata la cattiveria agonistica — Sicuramente, il ritorno di Leao nello schieramento iniziale donerebbe maggiore sprint alla rosa rossonera ma non è la sola pedina che potrebbe contribuire a questa incredibile remuntada, perché gli errori nella semifinale di andata sono stati commessi soprattutto nel reparto difensivo e a centrocampo.

Quella che è mancata, è la cattiveria sotto porta e anche un po’ di fortuna, perché il palo di Tonali al sessantatreesimo minuto sta ancora tremando, ma questo non vuole essere un alibi, anzi, deve rappresentare uno stimolo in più per dare il massimo e ribaltare un risultato non del tutto impossibile da raggiungere, tenendo presente che la storia del Diavolo in Champions declama a gran voce la sua grandezza come la seconda squadra più vincente in assoluto della competizione e il miglior club italiano a livello internazionale.

Le quote vincente champions 2023 danno il Milan come underdog con un valore a 8, sfavorito sulle altre semifinaliste ma con un blasone importante, un buon segno per la gara di ritorno contro i Nerazzurri.

Le quote di Inter – Milan in semifinale di ritorno Champions 2023 — Tutto pronto per la semifinale di ritorno di Champions 2023 e le quote Inter - Milan danno come favoriti i Nerazzurri con il simbolo 1 quotato a 2.1. Il pareggio, che comunque non servirebbe ai fini della qualificazione in finale, resta quotato a 3, mentre il 2 è quotato a 3.75.

Una quota da tenere sott’occhio è la qualificazione del Diavolo compresi supplementari e/o rigori, il suo valore è 12, questo presupporrebbe una vittoria del Milan per 0 – 2 (risultato esatto quotato a 14) o 1 – 3 (risultato esatto quotato a 25).

Per i bookmakers questa è una partita da under 2.5 e infatti la quota è 1.65, favorita sull’over 2.5 quotato a 2.1. Restano in bilico le quote Gol e No gol, perché la rete di entrambe le squadre è quotata a 1.9, mentre il No gol resta quotato a 1.8, segno di una gara mozzafiato non facilmente interpretabile: soltanto il campo potrà dare una risposta sicura.

Il Diavolo ha il suo destino in mano e può farcela al di là delle quote e dei pronostici, certo per ottenere questo risultato dovrà compiere un vero miracolo, ma come ha già dimostrato la storia, il Milan in Champions League non ha rivali, a parte il Real Madrid.