Esattamente 83 anni fa nasceva Angelillo: giocò anche nel Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oggi ricorre l’anniversario della nascita di Antonio Valentín Angelillo, che giocò nel Milan per due stagioni a fine carriera.

Angelillo, nato a Buenos Aires in Argentina il 5 settembre 1937, era di origine italiana (avendo il nonno della Basilicata), e nella nostra Serie A ha trascorso gli anni migliori vestendo le maglie di Inter e Roma. Chiusa la parentesi nella Roma, Angelillo nel 1965 arrivò al Milan e ci rimase un anno. La stagione successiva la disputò con il Lecco, per poi tornare in rossonero. In totale con il Milan, per l’ex mezzala, 30 presenze e 4 gol. Nel 1967/1968, vinse lo scudetto con il Diavolo, ultima gioia prima di chiudere la carriera in Serie B con il Genoa. Angelillo si è spento poco più di 2 anni fa a Siena, era il 5 gennaio 2018.

