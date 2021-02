Sven Goran Eriksson elogia Ibrahimovic

L’ex allenatore della Lazio, lo svedese Sven Goran Eriksson, è intervenuto a Calciomercato.it e ha parlato anche del connazionale Zlatan Ibrahimovic. “Ibrahimovic è sempre giovane… Se lui decide di giocare un altro anno, sicuramente lo farà alla grande. Vuole essere un numero uno, non lo vedo giocare solo per soldi, ma se è in grado di fare ancora la differenza”, ha dichiarato il tecnico svedese.

