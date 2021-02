Calciomercato Milan – Caldara ai margini dell’Atalanta: salta il riscatto?

Caldara ai margini dell’Atalanta: salta il riscatto?

Mattia Caldara si è trasferito dal Milan all’Atalanta poco più di un anno fa con la formula del prestito di 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Lo scarso impiego nella difesa a 3 di Gasperini, tuttavia, rischia di far saltare i piani dei rossoneri e gli orobici potrebbero decidere a fine anno di non esercitare il diritto, rispedendo al mittente il difensore centrale. In questa stagione, Caldara ha giocato davvero poco.

In tutto sono appena 6 le presenze, distribuite tra campionato (4 per un totale di 66 minuti) e Coppa Italia (2, 20 minuti). Ad oggi, dunque, risulta difficile pensare che l’Atalanta possa investire 15 milioni per un giocatore così poco utilizzato. Se così fosse, al termine del campionato Caldara farebbe ritorno al Milan e il club rossonero dovrebbe decidere se tenerlo oppure cercare un altro acquirente.