Eriksen, videochiamata con i compagni: “Giocate, mi sento meglio ora”

Dopo lo spavento iniziale, le condizioni di Christian Eriksen sembrano migliorare. Ecco il retroscena sulla videochiamata con i compagni

Il mondo del calcio e non solo, a pochi minuti della fine del primo tempo di Danimarca-Finlandia, ha tenuto il fiato sospeso per Christian Eriksen. Il giocatore si è accasciato a terra dopo aver accusato un malore improvviso: da qui il massaggio cardiaco per rianimarlo e tanta apprensione. Dopo lo spavento iniziale arrivano notizie confortanti sul calciatore dell'Inter, che ha ripreso conoscenze e respira autonomamente. Ma c'è di più: secondo quanto riferisce 'SportStudio' Eriksen, nel corso di una videochiamata, avrebbe esortato i suoi compagni idi squadra a giocare il match perché "si sente meglio ora". Una notizia che riempie tutte le nostre anime di tanta gioia. Ecco le ultime di giornata sul calciomercato del Milan: Azmoun, De Paul e tanto altro