Elliott, non solo il Milan: avviata una trattativa per l’acquisto di Nielsen

Il Fondo 'Elliott Management Corp' avrebbe avviato una trattativa per l'acquisto di Nielsen: si tratta di un affare da 15 miliardi di dollari

Non solo il Milan. Secondo quanto riferisce il 'Wall Street Journal', un gruppo di investitori guidato da Elliott Management Corp, proprietario del club rossonero, avrebbe avviato una trattativa per l'acquisto di Nielsen, colosso statunitense delle informazioni e delle ricerche di mercato. Si tratta di un'operazione che si aggira intorno ai 15 miliardi di dollari, suddivisi in 11 miliardi di dollari in valore d'impresa e 5 miliardi di dollari di debiti. Questa società di audience televisiva e pubblicità, come riporta 'Calcio&Finanza', ha una capitalizzazione di circa 6,2 miliardi di dollari. In Italia ha sviluppato un nuovo sistema per la misurazione dell’audience, finito nel mirino della critica nelle ultime settimane e anche dell'Agcom. Secondo il 'Wall Street Journal', l'affare potrebbe concludersi nel giro di alcune settimane. Milan, le top news di oggi: esclusiva Eranio, due visite a Milanello.