Elliott, non solo Milan: il fondo pensa all’acquisto del Chelsea

Il fondo Elliott, proprietario del Milan, sarebbe molto interessato all'acquisto del Chelsea: ecco le novità da Sky News

Una notizia molto importante riguardante il fondo Elliott, proprietario del Milan. Secondo quanto riferisce SkyNews, Paul Singer avrebbe deciso di iniettare una somma consistente di milioni di sterline per aiutare Mr Nick Candy ad acquistare il Chelsea. Servono 3 miliardi di euro per acquistare il club inglese, che, ricordiamo è campione d'Europa in carica. Elliott, dunque, dopo il Milan, potrebbe diventare proprietario di un altro club, creando chissà anche degli sviluppi interessanti in chiave mercato. Una cosa è certa: il fondo d'investimento americano sembra essere più convinto di investire nel mondo del calcio. A proposito di calciomercato: ecco il colpo in difesa.