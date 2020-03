Elliott ha acquistato un miliardo di azioni di Twitter: le motivazioni

NEWS DALL’ESTERO – Secondo quanto riferito da ‘Bloomberg‘, il fondo Elliott Management Corporation, fondato da Paul Singer e proprietario del Milan dal luglio 2018, ha acquistato circa un miliardo di azioni di Twitter ed adesso, dopo aver nominato ben 4 consiglieri nel board societario, vorrebbe optare per un cambio al vertice della società con sede a San Francisco (U.S.A.).

L’obiettivo prioritario di Elliott sarebbe quello di spodestare il prima possibile Jack Dorsey, co-fondatore del social network Twitter, tornato alla guida dell’azienda nel 2015, dal ruolo di CEO (amministratore delegato): sollevarlo dall’incarico farebbe parte di una strategia di cambiamento totale della governance della società, con Paul Singer che avrebbe già individuato i nomi dei consiglieri a cui affidare i tre posti vacanti in occasione della prossima assemblea degli azionisti di Twitter.

Ma perché Elliott, che controlla il Milan ed è uno dei soci più importanti di TIM (Telecom Italia Mobile) vorrebbe rimuovere dal suo ruolo Dorsey? Non soltanto perché è attualmente CEO di Twitter, ma anche di Square, società di pagamenti elettronici fondata, sempre da Dorsey, nel 2009. Oltretutto, l’anno passato Dorsey aveva annunciato che avrebbe passato almeno 6 mesi di questo 2020 in Africa per esplorare nuove opportunità la blockchain e le valute digitali.

A queste condizioni, logicamente, non potrebbe occuparsi al 100% anche di Twitter. Qual è, invece, la linea di Elliott per il futuro del Milan? Per saperne di più, continua a leggere >>>

