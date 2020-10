El Shaarawy, prima tampone positivo al Coronavirus, poi negativo

Ultime Notizie Milan: El Shaarawy, prima positivo, poi no

MILAN NEWS – Nel corso della serata si è diffusa la notizie di possibili positività nell’Italia e sembrava fossero due i possibili contagiati. Dopo poco è arrivata la novità tanto attesa: il tampone di Stephan El Shaarawy è risultato positivo al Coronavirus. L’attaccante classe 1992 dello Shanghai Shenhua è da mesi in Italia, proprio perché impossibilitato a tornare in Cina causa virus. La carica virale del Faraoncino sembrava essere molto bassa e infatti da subito si è parlato della necessità di effettuare nuovi esami. Il secondo tampone, per fortuna, ha dato esito negativo e dunque non ci sono positivi, al momento.

