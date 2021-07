El Shaarawy picchia ladro che prova a rubargli l’auto: indagato per lesioni

Disavventura per Stephan El Shaarawy, che picchia un ladro che prova a rubargli la macchina. Adesso è indagato per lesioni

Guai in vista per Stephan El Shaarawy? Secondo quanto riferisce 'La Stampa' l'ex calciatore del Milan è indagato per lesioni dopo aver malmenato un ladro che cercava di rubargli la macchina. Il 35enne pregiudicato ha sporto denuncia dopo aver riportato la frattura di una costola e di un piede in seguito allo scontro con il calciatore. Queste le dichiarazioni del suo legale: "Si tratta di un atto dovuto l'iscrizione della notizia di reato: il mio assistito sarà sentito dal magistrato e darà la sua versione dei fatti. Sono convinto che si risolverà tutto nel migliore dei modi. Chi lo accusa è una persona che gli stava rubando la macchina, può dire ogni cosa ma va tutto accertato. E Stephan dirà quel che è accaduto quando sarà fissato l'interrogatorio che avverrà di certo entro la fine di luglio".