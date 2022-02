È morto Tito Stagno, raccontò lo sbarco sulla Luna

È venuto a mancare Tito Stagno, giornalista che curò la Domenica Sportiva e che ha raccontato l'allunaggio. Aveva 92 anni.

Si è spento oggi il giornalista e telecronista sportivo, oltre che conduttore televisivo, Tito Stagno, aveva 92 anni. È passato alla storia per aver fatto la cronaca in diretta dello sbarco sulla Luna il 20 luglio 1969. Per 17 anni è stato il responsabile dello sport di Rai Uno e ha curato la Domenica Sportiva dal 1976 al 1991, insieme a Carlo Sassi e poi di nuovo dal 1991 al 1993 insieme ad Alfredo Pigna, con ottimi risultati. Ovviamente tutto il mondo dello sport e del giornalismo in generale si stringono intorno al dolore della famiglia. Tito Stagno è e resterà un esempio per tutti e un elemento storico.