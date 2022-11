‘Dubai Super Cup’, in città fremono per l’amichevole tra Arsenal e Milan

Il 13 dicembre verrà disputata la gara amichevole valida per la Dubai Super Cup tra Arsenal e Milan: in città non vedono l'ora che si giochi

Il Milan parteciperà alla 'Dubai Super Cup', competizione che vedrà anche la partecipazione anche di altri tre grandi club: Arsenal, Liverpool e Lione. Sarà un mini torneo di quattro gare amichevoli, con la squadra di Stefano Pioli che scenderà in campo il 13 dicembre per affrontare i 'Gunners'. In città non vedono già l'ora che le due squadre scendano in campo, con la pagina Twitter ufficiale del torneo che continua a fare hype. "Arsenal contro Milan. I Campioni di Italia contro la capolista in Premier League, davvero cosa chiedete di più? Allacciatevi le cinture per favore per la Dubai Super Cup!". La gara verrà disputate alle ore 15 italiane. Milan, le top news di oggi: Joax Felix per il dopo Leao?