DS Milan, chi è Kim Falkenberg? Dai colpi al Bayer Leverkusen alle plusvalenze

Continua la caccia al prossimo direttore sportivo rossonero. Il Milan si guarda intorno e valuta diversi profili per occupare quel tassello a dir poco fondamentale per il futuro del club. Tanti i nomi accostati al Diavolo: da Berta a Modesto, passando per Paratici e concludendo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, con Kim Falkenberg. Quest'ultimo, in particolare, ha attirato l'attenzione dei tifosi rossoneri. Poco conosciuto in Italia, ma celebre in Germania per essere stato uno dei condottieri al titolo di Bundesliga del fantastico Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Andiamo, dunque, a scoprire qualcosa in più del direttore sportivo tedesco.