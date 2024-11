Dove vedere Torres-Milan Futuro? Sky, streaming: tutte le info

Oggi, alle 18:00, c'è Torres-Milan Futuro di Coppa Italia Serie C, ecco dove seguire il match in diretta ed in streaming.

Redazione PM 27 novembre 2024 (modifica il 27 novembre 2024 | 16:16)

A che ora gioca il Milan Futuro? — Torres-Milan Futuro, in tv e in streaming, ecco tutte le informazioni. Oggi, alle ore 18:00, allo stadio Vanni Sanna, andrà in scena il match tra Torres e Milan Futuro, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C 2024-2025. Nel turno precedente, i rossoneri hanno vinto 1-2 in casa del Novara grazie alla doppietta di Francesco Camarda. I sardi, invece, hanno vinto 3-1 in casa contro l'Albinoleffe.