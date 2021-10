Donnarumma, tutto come previsto: pioggia di fischi al suo ingresso in campo

Pioggia di fischi di San Siro per Gianluigi Donnarumma in occasione del riscaldamento di Italia-Spagna, semifinale di Nations League

Lo sapeva Gianluigi Donnarumma, lo sapevano tutti. L'x portiere del Milan, in conferenza stampa, aveva lanciato un appello ai tifosi rossoneri presenti a San Siro per Italia-Spagna, semifinale di Nations League. "Se mi fischiassero mi dispiacerebbe, ho sempre dato tutto per il Milan". Parole lanciate nel vuoto perché, in occasione del suo ingresso in campo per il riscaldamento, sono arrivati numerosi fischi e cori contro di lui. Sui social ci sono diversi video che testimoniano l'astio sportivo del pubblico di casa.