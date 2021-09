Donnarumma, panchinaro al Psg e titolare con l’Italia: stasera il debutto stagionale

Italia-Bulgaria, match in programma questa sera alle ore 20:45, vedrà l'esordio stagionale di Donnarumma dopo le panchine con il Psg

Come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport' questa sera sarà l'occasione per vedere il debutto stagionale di Gianluigi Donnarumma. Italia-Bulgaria, match valido per le qualificazione al Mondiale del 2022, andrà in scena alle ore 20:45 a Firenze. L'ex Milan, dopo il rigore decisivo parato contro l'Inghilterra, non è mai più sceso in campo. Un'estate strana quella del classe 1999, passato da eroe nazionale dopo la vittoria dell'Europeo a riserva di Keylor Navas al Psg. Pare infatti che il portiere costaricano abbia un'influenza non di poco conto nello spogliatoio e, per questo motivo, non sarà difficile rubargli il posto da titolare.