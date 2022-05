Donnarumma, fuga dal Milan per vincere gli stessi titoli

Gianluigi Donnarumma aveva 'ambizioni diverse'. Eppure quelle di Milan e Psg, alla fine dei conti, non sono state poi così diverse

Renato Panno

Per affrontare la questione Gianluigi Donnarumma si dovrebbero scrivere decine di libri, ma per descrivere questa sua prima stagione lontana dal Milan basta analizzare qualche sua frase proferita in un'interessante intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport' poco dopo il suo passaggio al Psg. Iniziamo da: "Al Milan sono stato otto anni, era casa mia, lì ho vissuto momenti bellissimi. Il Milan ancora oggi mi emoziona, ho grande rispetto per le persone che vi lavorano e per i tifosi. Ma la vita è fatta di scelte, avevamo ambizioni diverse. Del Milan resterò per sempre tifoso".

Le famose 'ambizioni diverse', una frase che gli si è ritorta contro in men che non si dica. Innanzitutto per un dualismo con Keylor Navas forse troppo sottovalutato fin dall'inizio. Il miglior portiere dell'Europeo non poteva pensare di andare al Psg e sedersi spesso e volentieri in panchina. Ma invece, come suggeriscono le sue 24 presenze complessive in stagione, le cose sono andate in maniera totalmente differente da come si aspettava. Ma questo è solo l'inizio, perché adesso arriva la parte migliore: "Quando ho firmato il presidente mi ha detto “Finalmente siamo insieme”. Ora sto benissimo, sono molto rilassato, l’anno scorso la squadra non ha vinto la Ligue 1, ma il vero obiettivo è un altro, la Champions".

E, invece, fuori agli Ottavi di Finale proprio a causa di un suo gravissimo errore. Il gol di Karim Benzema che ha riaperto tutto è frutto di un'azione non fatta partire in tempo vista la sua non eccelsa confidenza con a palla tra i piedi. E la Coppa di Francia? Fuori anche lì agli Ottavi. A questo punto risulta chiaro come la sua fuga dal Milan si sia risolta con la sola vittoria della Ligue 1, un campionato certamente meno prestigioso della Serie A, vinta proprio dalla squadra che non era ancora pronta a dargli quello che voleva. Strana la vita, Gigio. Il classe 1999 ha spesso ribadito la sua felicità di giocare in Francia, ma i rimpianti non possono che essere enormi. Maldini pronto a chiudere subito un acquisto! Le ultime news di mercato >>>

