Domenech critica Gasperini e gli allenatori italiani: voi da che parte state?

ULTIME NOTIZIE – Fanno discutere le parole di Raymond Domenech pubblicate su Twitter ieri sera al termine di Atalanta-PSG. L’ex Ct della Francia, famoso in Italia per aver perso la finale contro gli Azzurri ai Mondiali del 2006, ha attaccato Gasperini per i cambi fatti nel finale di gara e dichiarando come la leggenda che gli allenatori italiani siano più preparati è in realtà falsa. Probabilmente allo spocchioso e arrogante ex allenatore francese non passerà mai la sconfitta di Berlino di 14 anni fa…