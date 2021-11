Di Gennaro sulla classifica: “Difficile raggiungere Milan e Napoli”

Di Gennaro, ex allenatore del Milan, ha parlato dei rossoneri e del Napoli in classifica, che vede ormai imprendibili. Ecco le sue parole.

Un inizio di stagione ottimo per Milan e Napoli, che viaggiano in testa alla classifica ben distanziate dalle inseguitrici, come sottolinea Antonio Di Gennaro, ex allenatore rossonero, ai microfoni di TMW Radio, a cui ha detto: "Il discorso della Juventus vale anche per altre squadre, penso alla Lazio e alla Roma. Dovessero arrivare quarti, comunque, i giallorossi avrebbero fatto un gran campionato. O ancora l'Atalanta, cui mancano effettivi. Milan e Napoli hanno dimostrato nella qualità del gioco e nell'esperienza il calcio migliore. Mai come quest'anno hanno la possibilità di centrare qualcosa di grande. Certo, per entrambe la Coppa d'Africa potrebbe essere un qualcosa che farà rivedere certi discorsi".