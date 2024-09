Il sindaco Sala: “Non sono felice, ma ieri il Milan ci ha messo sotto”

Il Milan supera l'Inter 2-1 nel derby che conclude la domenica di Serie A, grazie ai gol di Christian Pulisic e Matteo Gabbia, con Federico Dimarco che segna il momentaneo pareggio. Dopo un periodo difficile, i rossoneri ottengono una vittoria fondamentale, sia per la classifica che per il morale. I rossoneri hanno messo in difficoltà i campioni d'Italia, dominando il centrocampo e bloccando le strategie di gioco di Simone Inzaghi. Di seguito il commento del sindaco di Milano Giuseppe Sala.