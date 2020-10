Derby Inter-Milan, Simone: “Mai segnato ai nerazzurri, in compenso però…”

Le parole di. Marco Simone

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Marco Simone, ex attaccante rossonero, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ parlando della sua mancanza di gol in un derby tra Milan e Inter. Non solo questo: Simone ha trovato una particolare somiglianza tra lui, George Weah e l’attuale coppia d’attacco nerazzurra Lautaro-Lukaku. Le sue dichiarazioni:

Sul non aver mai segnato in un derby

“Non ho mai segnato in un derby, ma in compenso segnavo spesso alla Juventus“.

Somiglianza Simone-Weah con Lutaro-Lukaku

“Io e Weah assomigliavamo tanto a loro due. Lautaro sfrutta gli spazi che crea Lukaku, proprio come facevamo io e George”.

