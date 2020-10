ULTIME NOTIZIE DERBY INTER-MILAN – Dopo Clarence Seedorf, anche Andrij Shevchenko ha voluto condividere l’emozione del derby, che si giocherà quest’oggi a San Siro, a partire dalle ore 18. L’ex attaccante del Milan, infatti, ha pubblicato un post su Instagram in cui ha scritto: “Passione incondizionata. In bocca al lupo Milan!”. Il post è accompagnato da alcune foto in cui Sheva è stato protagonista nei derby (in particolar il gol in semifinale di Champions del 2003)