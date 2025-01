Derby Inter-Milan, Serginho: “Conceicao? Serve tempo per trovare…”

"Sicuramente l'ultima volta che sono stato a Doha il Milan viveva un momento complesso. Oggi è un derby, sperando che il Milan si possa portare a case il titolo. Conceicao? Il Milan vive un momento difficile. Sappiamo che l'arrivo del nuovo allenatore porta spinta e motivazione in più. Spero che possa avere tempo per trovare equilibrio. La qualità c'è, serve il tempo e la tranquillità per tornare in alto. Il Derby è sempre particolare, chiaramente porta sempre stimoli in più".