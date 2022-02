Derby Inter-Milan, Pioli: “Bisogna tenere in considerazione l’avversario”

Pioli ha parlato in conferenza stampa del Derby di domani, un Inter-Milan decisivo. Ecco le sue dichiarazioni riguardo alcune scelte.

Manca ormai poco al Derby di domani, un Inter-Milan decisivo per il titolo. Almeno sicuramente lo è sulla sponda rossonera, dove una vittoria è quasi un obbligo. Ha parlato Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia come di consueto e si è soffermato anche su come le scelte di domani possano essere influenzate dalle caratteristiche degli avversari, al contrario di altre volte. Ecco dunque tutte le sue dichiarazioni a riguardo: "Vero che di norma pensiamo più a noi, ma tenere in considerazione prerogative e caratteristiche avversarie è importante. Non snaturiamo il nostro modo di giocare e sarà così anche domani. Servirà movimento e velocità".