Derby Inter-Milan, ottimo momento di forma rossonero: i numeri

Milan, che numeri!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Tutto pronto per il derby Inter-Milan, big-match della 4^ giornata di Serie A. I rossoneri vengono da una vera e propria maledizione nelle ultime stracittadine: sono 4 le sconfitte consecutive. La squadra di Stefano Pioli, però, arriva da un momento di forma nettamente diverso rispetto agli scorsi anni. I numeri sono a dir poco incoraggianti: il Milan, infatti, ha segnato in tutte le ultime 23 partite di campionato e non ha subito reti nelle ultime quattro: in quanto a gol realizzati non fa meglio dal 1973, per la porta inviolata dal 2006.

ECCO 10 CURIOSITA’ CHE RIGUARDANO IL DERBY INTER-MILAN >>>