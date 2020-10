Derby Inter-Milan, Matchday live su Milan TV: il programma

Il programma su Milan Tv

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – (fonte: acmilan.com)

Milano non se lo vuole perdere per nessun motivo il suo Derby, niente stadio, ma tutti pronti a tifare. Da soli, in famiglia, al pub seguendo le regole o dove si vuole, ma la stracittadina milanese resta un must indissolubile. Gli ultimi risultati non del tutto negativi per il Milan sono le vittorie del gennaio 2016 in campionato e del dicembre 2017 in Coppa Italia, il pareggio dell’aprile 2018 in campionato. La tradizione recente non è certamente esaltante per i colori rossoneri, ma il Milan vuol dare il massimo per provare a sovvertirla. Per Inter-Milan, ad attendere i Milanisti ci sono un pre e un post partita allestiti con grande scrupolo dall’intero organico di Milan TV.

Proprio così, per il primo, distanziato, appuntamento “stracittadino” della stagione, i fedelissimi ritrovano l’appuntamento con il Club channel rossonero, per un ricco e mirato Matchday live da uno studio in costante collegamento con lo stadio di San Siro. Il pre-gara del Matchday garantirà ai tifosi davanti al teleschermo e sulla App ufficiale del club notizie esclusive ed ufficiali sulle formazioni delle due squadre e molto altro. Si parte alle 17.00 del 17 ottobre e si arriverà fino a ridosso del fischio d’inizio fissato per le 18.00, con le immagini in diretta dallo stadio e con gli approfondimenti sulla conferenza del nostro allenatore, Stefano Pioli, e sulla intervista pre-gara a Gigio Donnarumma realizzata a Milanello da Milan TV.

Durante la partita fra nerazzurri e rossoneri, naturalmente, spazio all’immancabile commento di supporto e di tifo del Club Channel con entusiasmo e passione, integrato dalle nostre grafiche di aggiornamento in tempo reale. Attorno alle 20.00, si torna live per i commenti e l’interazione via WhatsApp e Twitter con i tifosi rossoneri, ma anche con le dichiarazioni finali dei protagonisti. Infine, a seguire, la differita integrale della partita, per chi non avesse avuto la possibilità di guardarla in diretta o per chi volesse semplicemente rivivere dall’inizio alla fine le emozioni di Inter-Milan.

Sono state tante le notizie che hanno anticipato il Derby della Madonnina, spesso sulle sofferenze dei costi post Covid per i rispettivi bilanci, e in diversi casi anche per le positività ai test da parte dei giocatori delle due squadre. Ma adesso sta per arrivare il campo, dove le emozioni prendono il posto degli approfondimenti, delle linee di tendenza, di tante preoccupazioni. Per 90 minuti spazio solo a Milano e al suo calcio, ovvero al suo derby.

DOVE VEDERE IL DERBY INTER-MILAN IN TV? ECCO LA GUIDA >>>