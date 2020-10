Derby Inter-Milan, la Curva Sud accompagnerà la squadra a San Siro

Il comunicato della Curva Sud

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In un momento in cui i tifosi non possono accedere allo stadio, la Curva Sud ha deciso di promuovere un’iniziativa particolare. Il tifo organizzato del Milan vuole esprimere ugualmente la propria vicinanza, e ha organizzato un corteo di accompagnamento verso lo stadio di San Siro. Muniti di scooter, moto, sciarpe e bandiere, gli ultras rossoneri si metteranno ai lati del pullman del Diavolo, partendo da Via Traiano. L’appello è rivolto a tutti, così da creare una vera e propria marea rossonera! Ecco il messaggio:

