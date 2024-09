Derby Inter-Milan, ecco il gioco dominante: Gabbia ripaga Fonseca

Molti hanno sottovalutato il Milan, pensando che fosse una squadra piccola e debole, priva di calciatori di spicco, orgoglio e idee. È vero che in questo avvio di stagione ci sono stati diversi scivoloni, alcuni dei quali eclatanti, come la sconfitta a Parma e la pesante battuta d'arresto contro il Liverpool. Ieri però, nella notte più complicata, quella del derby, sono emerse le qualità dei calciatori, supportate dalle scelte giuste di un allenatore che fino ad ora aveva commesso diversi errori. Molti hanno sottovalutato il Milan, forse anche l'Inter. La squadra nerazzurra è subito andata in difficoltà, lasciando ai rossoneri il controllo del gioco. Gli uomini di Paulo Fonseca hanno avuto numerose chiare opportunità di segnare, che per un pelo non sono state realizzate fino all’ultimo minuto.