Milan, Adani: “Fonseca sapeva come battere l’Inter. Aveva le idee chiare”

Il Milan conquista il Derby per la prima volta dopo sei sconfitte consecutive, offrendo una prestazione convincente. A San Siro, i rossoneri mostrano maggiore determinazione e voglia di vincere . L'Inter invece sorprende con una prova deludente, riuscendo a brillare solo nella seconda metà del primo tempo, quando Federico Dimarco segna il gol del pareggio dopo l’iniziale vantaggio di Christian Pulisic . Nella ripresa, però, è il Milan a prendere il sopravvento, e un colpo di testa di Matteo Gabbia chiude la partita, completando il lavoro della squadra di Paulo Fonseca . Daniele Adani , ha commentato proprio il lavoro dell'allenatore rossonero.

Adani su Fonseca

Daniele Adani era presente ieri sera negli studi della Domenica Sportiva. L'ex difensore ha commentato così le scelte di Paulo Fonseca nel derby: "Già dai messaggi espressi durante la conferenza stampa della vigilia, ha chiarito con decisione come si può vincere contro una squadra forte come l'Inter, ovvero giocando meglio con la palla anziché semplicemente difendendo di più. Il Milan è stata la squadra con più occasioni da gol, mostrando un atteggiamento rinnovato. Fonseca ha dimostrato di avere idee chiare e palle". LEGGI ANCHE: Serie C – Pagelle Rimini-Milan Futuro 1-0: Camarda ancora a secco. Il migliore è ...