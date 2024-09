Fedez scatenato sui social per il derby: il rapper scrive “Forza Milan”

Nella quinta giornata di Serie A, il Milan ha sconfitto l’Inter con un punteggio di 2-1, interrompendo una serie di sei derby persi consecutivamente negli ultimi due anni. Il gol decisivo è arrivato a pochi minuti dalla fine grazie a un colpo di testa del difensore ventiquattrenne Matteo Gabbia, uno dei protagonisti meno previsti della partita, che, anche prima di segnare, si era già distinto come uno dei migliori in campo. Il rapper, Fedez continua a far parlare di sé ma questa volta per essersi schierato nel 'dissing' del derby di Milano.